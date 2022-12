“Sembra un piccione ma ok“. “Spero di sbagliarmi ma a me sembra un piccione”. “Sembra un piccione di piazza San Marco gonfio di granturco“. Chi ha commentato così? E cosa? Si tratta delle parole che diversi haters hanno postato a commento di un video nel quale Flavio Briatore mostra il suo nuovo tatuaggio. Ebbene sì, l’imprenditore si è fatto disegnare sulla pelle un falco e una data, il 2010. Il messaggio è per il figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Un modo per Falco sempre con sé. Come spesso accade, il video è stato preso di mira dai commentatori e tra i tanti che apprezzano, c’è chi proprio non gradisce il tattoo di Briatore: “Ma che è ‘sta cafonata?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)