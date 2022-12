Bryan Adams e l’intervista che non ti aspetti sul Guardian. Il cantante ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista al prestigioso quotidiano inglese e tra i temi toccati c’è anche un argomento molto intimo: il suo rapporto con il sesso. “Quanto spesso fa sesso?“, gli viene chiesto. E lui risponde preciso: “Il mio dottore dice che per una prostata sana gli uomini dovrebbero fare sesso 27 volte al mese, ma chi tiene davvero questo ritmo?”. Poi ancora, a proposito del momento più imbarazzante della sua vita, ha raccontato: “Mick, il tour manager di Eric Clapton, mi stava accompagnando da lui nel backstage, e quando lo incontrai gli dissi: ‘Ciao Mick’. Avrei voluto morire”. Quindi, l’intervistatore ha incalzato: “Qual è stata la volta in cui lei è stato più vicino alla morte?”. E Bryan Adams: “Mentre facevo paracadutismo e il paracadute mi si era arrotolato intorno alle gambe”. “Cosa la fa piangere?” “Vedere documentari in cui si denunciano violenze sugli animali”, ha confidato infine il cantautore canadese.