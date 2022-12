Una brutta disavventura dietro le quinte di “Mattino 5“. Grande paura, spiega Dagospia, “ma non per una nuova lite tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci“, ironizza il sito diretto da Roberto D’Agostino prima di spiegare cosa accaduto qualche giorno fa a Cologno Monzese. Dietro le quinte del talk show mattutino di Canale 5 ci sarebbe stato un principio di incendio partito dalla macchinetta che distribuisce snack e caffè all’interno dello studio 15. Studio occupato da Mattino 5 e Pomeriggio 5 ma anche da Studio Aperto e Tg4, oltre che da TgCom24. Una situazione che avrebbe richiesto al mattino l’intervento immediato dei vigili del fuoco che con un estintore avrebbero subito spento l’incendio. Durante questa operazione lo studio sarebbe stato evacuato ma con un ritorno imminente alla normalità e con la trasmissione andata regolarmente in onda. La produzione e i conduttori della trasmissione, che ottiene ottimi ascolti, non hanno commentato quanto accaduto.