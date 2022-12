“Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica… A un certo punto mi si è come spenta la luce“. Così Maria Giovanna Maglie racconta al Corriere della Sera quanto accaduto la notte di domenica 25 settembre, quando è stata colpita da un malore che poteva costarle la vita. Oggi, a più di due mesi di distanza, è ancora ricoverata in ospedale a causa delle complicazioni sorte – “una dopo l’altra, una maledizione” – dopo l’intervento d’urgenza all’European hospital di Roma che le ha salvato la vita. Un calvario di cui si è avuta notizia solo nelle scorse ore, quando la giornalista ha deciso di rivelare tutto attraverso un post sui social.

“Non sono in punto di morte – ha chiarito al Corriere tranquillizzando sulle sue condizioni di salute -. Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide. Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni… Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo”. Quindi ha confidato di aver “ricevuto decine di migliaia di messaggi di affetto, un riscontro del tutto inatteso che mi ha dato grande conforto in un momento così doloroso”.