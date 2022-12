“Ho fatto tutto quello che ho potuto, ma nonostante questo Kanye West è tornato a violare le nostre regole contro l’incitazione alla violenza, l’account sarà sospeso”. Così Eb ha spiegato ad utente fan del controverso rapper, la decisione di sospenderlo da Twitter dopo aver pubblicato un post con l’immagine della svastica e della stella di David. Tutto poche ore dopo aver detto che “ci sono cose buone in Hitler”.

La decisione di Musk è sopraggiunta dopo che il rapper ha postato un’immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf Hitler. “Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per incitamento alla violenza, non per una mia foto poco lusinghiera”, ha detto Musk in risposta al tweet di West. Il rapper infatti aveva condiviso su Twitter una foto del patron del social a torso nudo che veniva spruzzato con un getto d’acqua, con la didascalia: “Ricordiamo sempre questo come il mio ultimo tweet”.

Ora West appare sempre più isolato dopo i suoi recenti commenti antisemiti e l’aperta ammirazione per Hitler: in seguito a questa nuova, folle, esternazione di Ye – come ora si fa chiamare West – anche Parler, il social media amato dall’estrema destra americana, ha bloccato le trattative che erano state avviate per il suo acquisto da parte del rapper. “La società ha concordato con Ye di mettere fine alla proposta di acquisto”, ha fatto sapere Parlement Technologies che controlla la piccola piattaforma.