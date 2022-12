Alba Parietti celebra l’amore con il suo compagno Fabio Adami. Lo fa sui social e lo ha fatto in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due”. Come sono riusciti a perdere peso? “Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”, le parole di Parietti. Intanto la showgirl posta foto di ritrovata felicità sul suo profilo Instagram e a chi le dice “Photoshoppata del cavolo” risponde: “Ma a te che te ne fotte? Non hai una vita tua che ti renda meno acida e sfigata? Fai una figura miserabile a scrivere commenti così”. Alba on fire.