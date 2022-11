“Qual è la differenza tra leggere un libro e masturbarsi?”. Sta facendo il giro del web il video in cui Giulia Zorzi paragona la masturbazione alla lettura di un libro. Nelle scorse ore, la sorella minore del celebre influcer Tommaso Zorzi ha pubblicato su Instagram un filmato in cui pubblicizza un vibratore, invitando ad abbattere i tabù che ancora circondano la masturbazione. La 24enne, infatti, spiega che tutti dovrebbero ritagliarsi quella “mezzoretta per se stessi” al giorno, spiegando che anche la masturbazione è sinonimo di cura di se stessi.

“Abbiamo parlato più volte di com’è vivere da soli, ma sapere qual è un’altra cosa che si fa da soli? La masturbazione – esordisce nel video -. Io direi che è arrivata ampiamente l’ora di normalizzare il vibratore. È semplicemente un altro modo per ritagliarsi mezzoretta per se stessi durante la giornata. Che poi se ci pensate qual è la differenza tra leggere un libro e masturbarsi? È una cosa che fai da sola, con l’aiuto di qualun altro per staccare dal mondo esterno e anzi, sinceramente, masturbarsi è di certo piu coinvolgente che leggere un libro”. Per poi concludere: “C’è anche chi pensa che dopo una lunga giornata a lavoro il modo perfetto per rilassarsi sia farsi una maschera, certo non vibra e non la puoi usare in 8 modalità diverse”.