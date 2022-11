Wilma Goich e Daniele Dal Moro, la storia continua. Andiamo per gradi, con i tre episodi nel “mirino” dei social. Patrizia Rossetti, tornata nella Casa dopo il covid, non l’ha trovata esattamente pulitissima: “Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l’abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare seno’ non si dorme”. A quel punto Antonino Spinalbese ha detto a Daniele che sarebbe stato il caso di dare un bacio a Patrizia e Wilma per ringraziarle e tac, Goich si è voltata verso Del Moro e c’è scappato un bacio sulle labbra. Dunque la cantante pensa che sia amore? “Dallo studio volevano far passare l’idea di una storia d’amore tra Wilma e Daniele”, le parole di Patrizia Rossetti. E Wilma: “E se lo fosse? Potremmo amarci platonicamente“. Infine, Wilma ci ha tenuto a sottolineare che nonostante il feeling tra Micol e Daniele, con lei il concorrente “ha più confidenza”. Insomma, il sentimento parrebbe esserci, almeno da parte di Wilma Goich.