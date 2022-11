Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese la passione è diventata ormai tensione. Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip è andato infatti in scena un nuovo dramma. Il copione è sempre lo stesso: la showgirl venezuelana si lamenta delle insicurezze dell’hair stylist, reclamando di voler vivere il loro flirt senza pensieri; Spinalbese, dal canto suo, vuole andarci con i piedi di piombo dal momento che fuori ha dei doveri di padre a cui attendere. “Lei pensa, in realtà, che a me non interessa. Nella sua posizione, senza avere una figlia, anche io sarei diverso”, ha spiegato Antonino ad Antonella Fiordelisi nelle scorse ore. “È passata da cento a zero, come se avesse paura di parlare con me. Questo modo di fare così veloce mi irrita. È come se mi volesse, senza volermi conoscermi”, si è sfogato. Quindi ha detto di soffrire molto la distanza dalla sua Luna Marì, la bimba che ha avuto da Belen Rodriguez: “Io vivo solo quando c’è lei, il resto del tempo sopravvivo”.

Un’uscita che ha scatenato la dura reazione di Oriana: “Parla ancora della figlia? Che palle“, è sbottata lei davanti a tutti. Al che, vedendo la reazione di Spinalbese, si è scusata: “Ho sbagliato, non volevo. In quel momento non volevo dirti che pensi ancora a tua figlia perché sei pesante”. “Le scuse possono farmi capire delle cose che di base io non cerco. Se io ho cercato di farti capire che ho delle preoccupazioni e ansie mie. A volte mi sono fidato delle mie sensazioni, quando non l’ho fatto mi sono pentito – ha replicato lui -. Io non cerco di farti capire che sei obbligata a provare quello che provo io, credo che di base una persona debba avere tatto. Ci sono cose naturali, non te lo devo insegnare. Tu sei libera di pensare quello che vuoi”.

“A volte sbaglio a parlare, volevo ascoltarti”, ha incalzato Marzoli. E Spinalbese: “Per quanto possano essere sbagliate le mie sensazioni, prova a parlare con Antonella e Luca. Qui si parla di superficialità e tatto, non si tratta di lingua. Quando ti rivedrai in quel momento lì capirai”. “Ti chiedo scusa, non l’ho detto con cattive intenzioni”, ha ribadito Oriana abbandonando così la conversazione. Ma all’hair stylist la sua frase non è andata proprio giù: “Se fossi fuori da qui l’avrei mandata a fan*lo, devo essere sincero”, ha confidato poi a Luca Salatino.