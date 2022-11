Oltre ogni limite umano sulla faccia della terra. S’intitola È solo acqua e vento, il documentario diretto da Luca Rosini sulla figura eccezionale di Alex Bellini. Esploratore, viaggiatore, marciatore, ciclista, scalatore e marinaio, le gesta del 44enne lombardo originario di Aprica saranno in onda il 25 settembre su Rai3 in una confezione di tutto rispetto. Interviste vis à vis, immagini eccezionali delle imprese di un “superman” normale, con le vesciche ai piedi, “le paure come migliori compagne di viaggio”, e il motto “nella sofferenza mi sento vivo”. Come è scritto nelle note di produzione, Bellini per tutta la vita “ha cercato di superare i limiti che la natura ha imposto agli esseri umani”, attraversando mari e oceani con un barca a remi di 6 metri, senza assistenza, correndo 5400 km da Los Angeles a New York due maratone al giorno per 70 giorni; il primo ad attraversare il più grande ghiacciaio d’Europa in inverno. “Quello di Alex non è solo un viaggio orizzontale, esteriore ed esplorativo. E’ soprattutto un viaggio verticale dentro la sua interiorità”, spiega il regista Rosini. “Ha un corpo da atleta, un rigore da asceta, uno sguardo di ghiaccio, ma è nel profondo della sua anima che si celano risorse psicologiche ed umane uniche”.