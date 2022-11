Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? I due si sono avvicinati molto, anzi, nei giorni scorsi hanno vissuto una vera notte di passione immortalata dalle telecamere della casa più spiata d’Italia. Alla quale è seguito, però, un allontanamento da parte dell’hair stylist e la conseguente sfuriata della showgirl venezuelana. “Se hai paura e vuoi andare piano non venire a dormire con me, perché ti avvicini? Non sei mica obbligato”, ha detto lei a Spinalbese, accusandolo di esser un bugiardo e di essersi preso gioco di lei. “Non mi prendi in giro, fai come vuoi ma con me non lo fai“, le sue parole.

Al che, Antonino Spinalbese ha tentato di difendersi: “Nessuno mi obbliga ma lo voglio fare. Io non dormo con una donna da un anno. Ho detto che in alcune situazioni io posso aver avuto la sensazione di essere il tuo uomo. Questa cosa qua mi fa relazionare con te due ore al giorno perché voglio fare le cose con calma. E’ un mio problema, non sei tu che mi metti ansia. Sono andato a dirlo a una mia amica perché mi imbarazzava dirlo a te”, ha concluso mettendo fine (per il momento) alla discussione.