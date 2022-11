Nuovo giorno, nuovo post di Madonna, nuovo scandalo. Da qualche tempo la popstar sta pubblicando sui social delle sue foto osé che fanno puntualmente discutere, suscitando una crescente preoccupazione tra i suoi fan. Dopo gli scatti in topless e il video in cui “twerka” in lingerie, adesso la cantante ha pubblicato delle sue nuove foto hot modificate con un filtro di Instagram che la “infiamma”. “The Demo… She’s Burning up“, ha scritto Madonna a corredo delle foto citando “Burning Up”, uno dei suoi successi del 1983. Nelle immagini la si vede in pose sexy con un body di pizzo, calze autoreggenti, tacchi a spillo e un rossetto rosso.