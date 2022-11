Un fumetto può smascherare le narrazioni tossiche delle multinazionali. La dimostrazione la dà Erre Push, l’autore di Fàula Birdi, la graphic novel “dedicata a tutte le persone che ogni giorno si impegnano a difendere il proprio territorio”, come si legge nell’introduzione. Le tavole di Push raccontano la storia di come politici poco lungimiranti abbiano sottoposto a un massiccio processo di metanizzazione un territorio già martoriato da uno sviluppo industriale senza scrupoli: la Sardegna, la terra dove il fumettista ha le sue radici. Dipinge, così, un quadro dell’assedio estrattivista a cui la sua isola è esposta.

La giovane protagonista del romanzo a fumetti, Carla Madeddu, è una neolaureata fuorisede, tornata a Portucollu, suo paese natale, per un colloquio di lavoro con una importante multinazionale. Ha entusiasmo, è affascinata dalla mission aziendale: portare “energia green” in tutta l’isola. Ma la sua buona fede verrà presto tradita. Le cose non sono come sembrano. Spesso nel paradiso si nasconde l’inferno e la Sardegna non è una eccezione.

“Con la storia di Carla Madeddu, determinata e testarda protagonista di Fàula Birdi, ho voluto raccontare un territorio ‘straordinario’ in cui paradiso e inferno si mescolano. Una nuova promessa, questa volta verde, si trasforma nell‘ennesimo mostro che calpesta, occupa e devasta la Sardegna. È il racconto di una Bugia Verde che può essere smascherata solo da chi decide di non arrendersi”, ha dichiarato Erre Push, spiegando il significato della sua prima graphic novel. Il nativo di Carbonia, provincia del Sud Sardegna, è da sempre impegnato su temi sociali: case editrici alternative, manifesti per iniziative underground, sociali e musicali. Nel 2016, insieme a Zerocalcare, ha firmato Prossima fermata, una storia a fumetti che racconta l’omicidio di Renato Biagetti.

Fàula Birdi, edito dalla Round Robin, sarà presentato a Roma l’8 dicembre 2022, alla Fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri Più liberi“. È stato realizzato grazie alla collaborazione con ReCommon, associazione che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori, al fine di creare spazi di trasformazione nella società, testimoniando devastazioni sociali e disastri ambientali. Il loro approccio in cui “le persone vengono prima del profitto”, come si legge sul loro sito, si è ben amalgamato con la poetica sociale di Erre Push.

“Fàula Birdi è una storia universale – hanno affermato Elena Gerebizza e Filippo Taglieri di ReCommon -. Racconta come le bugie verdi stanno già rubando il presente e il futuro alle ragazze a e ai ragazzi che giovanissimi non trovano opportunità in tutti quei territori martoriati da modelli di sviluppo fallimentari. La Sardegna non merita l’ennesima speculazione energetica e l’ennesima dipendenza, questa volta dal gas, che bloccherà una giusta transizione energetica e sociale. Merita di poter essere un’isola da cui i giovani non debbano scappare, ma possano esprimere il meglio di sé, per costruire una società più giusta, sostenibile e adeguata alle loro aspettative”.