Andrea Dianetti ha stupito tutti, puntata dopo puntata, a “Tale e quale show” per le sua capacità camaleontiche di vestire i panni di artisti diversissimi tra loro da Gianni Morandi a Irama, passando per Gianna Nannini. È il secondo classificato della dodicesima edizione del programma di Rai Uno. La sua foto dell’imitazione di Damiano dei Maneskin è finita pubblicata (per un errore della redazione) su un sito russo, dove si parlava dei tormenti amorosi presunti del cantante dei Maneskin. Andrea Dianetti ha commentato al talk Programma, condotto da Andrea Conti, quanto accaduto.