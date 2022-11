Il papà di Jennifer Aniston, John Aniston, è morto. Aveva 89 anni. Negli Stati Uniti è stato volto popolarissimo della soap opera Days of your life, prodotta dalla NBC, dove ha interpretato ininterrottamente per oltre 37 anni, dal 1985 ai giorni scorsi, Victor Kiriakis, un personaggio elegante e affabile ma innegabilmente losco che incombe nella vita della famiglia Horton protagonista fin dal 1965 della soap. Di origine greca, Aniston, era arrivato a metà anni trenta da bambino negli Stati Uniti in Pennsylvania dove i genitori immigrati, originari dell’isola Creta, avevano aperto un ristorante. Successivamente si era laureato in storia del teatro e poi per qualche tempo ufficiale della marina a Panama. Nel 1962 il suo debutto televisivo in una piccolissima parte di uno sceneggiato. Mentre nel 1970 incrocia per la prima volta il set di Days of your life dove interpreta un personaggio secondario che viene subito tagliato dalla produzione.

Tra il 1975 e i primi Ottanta passa alla concorrenza della CBS, interpretando ruoli nelle soap Love of life e Search for Tomorrow. Consolidato il suo ruolo in Days of your life, Aniston ha poi fatto fugaci apparizioni in serie tv più pop come West wing, Star trek: voyager e nella serie Il mio grosso grasso matrimonio greco nel 2003, continuazione seriale del celebre film campione d’incassi del 2002. Aniston era grande amico e sodale di Telly Savalas, l’attore che interpretò il tenente Kojak con il lecca lecca, padrino poi della figlia Jennifer. Ed è proprio la star di Friends a ricordare il papà sui suoi canali social: “Dolce papà, eri uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia salito nei cieli in pace e senza dolore. E l’11/11 niente di meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero rimarrà per sempre un significato ancora più grande per me ora. Ti amerò fino alla fine dei tempi. E non dimenticare di tornarmi a trovare”.