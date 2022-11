Niente più sesso davanti la cinepresa. È Rocco Siffredi choc quello che vedrete stasera nella puntata di Belve che andrà in onda stasera su Rai2 alle 23.45. Di fronte alle domande di Francesca Fagnani, la pornostar italiana più celebre al mondo ha confessato di essere tornato in pausa dall’attività pornografica d’attore. “Sembra che mi sono fermato. Da un po’ di tempo non faccio più nulla come attore davanti alla videocamera”, ha spiegato Siffredi in alcuni filmati che abbiamo visionato in anteprima per FQMagazine. “Sembra che ce la sto facendo, anche se l’ho già detto tre volte e ci sono sempre ricascato. Questa volta sono fermo da un paio di mesi e mi sento bene. Ora dirigo totalmente le mie energie verso mia moglie”.

Siffredi è tornato anche sulla questione della separazione Totti-Blasi, argomento che l’ha sempre attirato molto per un segreto sull’ex calciatore della Roma verso il quale ha alluso anche davanti alla Fagnani. “Man – io e lui ci conosciamo – so che sei un bravo ragazzo, solo io ti posso capire, so quanto ami tua famiglia, tua moglie, non fai tre figli con una donna se non la ami, solo io ti posso capire perché so che tu sai una cosa che noi abbiamo e mi fermo qui”, ha raccontato Siffredi. A quel punto la conduttrice di Belve ha domandato: “La dipendenza dal sesso intende?”. Rocco è rimasto in silenzio e ha guardato verso l’alto alzando un po’ le spalle, quasi fosse un angioletto al cospetto dell’altissimo e poi ha ribadito: “Mi fermo qui”. Infine Siffredi ha risposto ad una domanda riguardante i suoi rapporti sessuali, tra cui le esperienze omosex: “Uscivo non trovavo una prostituta trovavo il prostituto, era tutto uguale”.