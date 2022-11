Periodo non proprio splendente per Wanda Nara. La showgirl argentina, attualmente alle prese con il divorzio da Mauro Icardi (https://www. ilfattoquotidiano.it/2022/11/ 07/a-verissimo-wanda-nara- svela-tutta-la-verita-su- mauro-icardi-ecco-perche-ci- siamo-lasciati-da-due-mesi- non-viviamo-piu-insieme-ma- abitiamo-nello-stesso- condominio/6864904/amp/), sarebbe ora coinvolta in un’altra faccenda non di poco conto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Nara è pronta per tornare in tribunale, questa volta citata dai vicini di casa milanesi. Il motivo? Una veranda abusiva all’interno della sua abitazione che impedirebbe agli altri condomini di poter usufruire del Superbonus 110% per poter riqualificare la palazzina da 17 milioni di euro.

Durante gli anni interisti di Icardi la famiglia ha vissuto in un mega attico con vista sullo Stadio Meazza. Qui, nel 2018, Wanda e Mauro avrebbero fatto costruire una struttura abusiva per poter chiudere uno dei terrazzi dell’appartamento sito al penultimo e ultimo piano del condominio. I vicini di casa ora, inevitabilmente, sono sul ‘piede di guerra’ e sono pronti a coinvolgere gli avvocati per fare causa alla modella argentina. Il problema, del resto, era già stato sollevato dal Comune di Milano, il quale aveva evidenziato due irregolarità. La prima da attribuire al vecchio proprietario dell’appartamento mentre la seconda proprio a carico della ex coppia. Va anche detto però che le irregolarità che riguardano il condominio in questione sono diverse. E mentre tutti gli altre condomini corrono ai ripari, Wanda Nara e l’ex marito non si interessano minimamente della questione, o quasi. Nara è ora unica proprietaria del superattico: qualche anno fa, su sollecito dei vicini, lasciò Parigi (dove viveva con Icardi, ndr) per correre a smantellare in fretta e furia la veranda.

Il legale della manager ha deciso di mettere in chiaro alcuni dettagli: “Quando il condominio si è attivato per eseguire i lavori con accesso al superbonus del 110, il general contractor e i tecnici hanno rilevato una serie di irregolarità, non solo nell’appartamento della mia assistita. In fase di mediazione si è invitata la signora Nara a eliminare le presunte irregolarità. Nonostante non ci fosse certezza sulla non conformità delle opere contestate, al fine di consentire al condominio di eseguire il progetto e ottenere le agevolazioni, ha immediatamente provveduto a sanare la situazione, compresa la rimozione della famosa veranda”. E ancora: “Da qui a dimostrare la responsabilità della mia cliente nel fare decadere le condizioni per accedere ai bonus, ne passa“. Non ci sono certezze che ogni irregolarità presente nello stabile sia stata sanata in un momento antecedente”. Un altro problema di quell’abitazione? La rottura ad aprile 2022 di un tubo della piscina che aveva provocato una brutta infiltrazione nell’appartamento sottostante, di proprietà di Melissa Satta.