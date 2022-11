A parlare, nella video-intervista dell’Ansa, è Alessandra Romano, giornalista che reclama, dal Pd di Napoli, il pagamento di 9.622 euro di fatture insolute per il suo lavoro di addetta stampa. Il periodo di riferimento va da agosto 2017 a luglio 2018, mese in cui ha deciso di lasciare l’incarico: “Ho rassegnato le dimissioni, perché ero stanca delle loro promesse e del trattamento che ricevevo – racconta Romano – a distanza di quattro anni il Pd non mi ha ancora pagata. È una situazione grottesca e vergognosa. Nessun lavoratore dovrebbe essere trattato così”. Il Tribunale, racconta Romano, ha stabilito che il Pd le deve la cifra in questione, tuttavia il partito “si è opposto, sostenendo addirittura che io non abbia mai lavorato per loro”.