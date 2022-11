“Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa: quando sono stato lasciato, ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa, ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l’affetto della mia famiglia e i miei amici”. Esordisce così Luca Vezil in un lungo sfogo pubblicato nelle scorse ore su Instagram, dopo che il settimanale Chi nei giorni scorsi aveva pubblicato le immagini che lo ritraevano insieme ad una ragazza la sera di Halloween. L’articolo in questione sosteneva, oltretutto, che lui e questa giovane si frequentassero da “poco prima della rottura con Valentina Ferragni (la sorella di Chiara, ndr). Pettegolezzi a cui Vezil ha replicato duramente, non solo smentendo ogni ipotesi di tradimento, ma chiarendo per la prima volta come sono andate davvero le cose.

“In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro. Avessi cercato visibilità da questa situazione mi sarei comportato diversamente – ha sottolineato poi l’influencer -. Visto che questo scoop è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso né causato, inviterei chi ha espresso giudizi a rivedere le sue posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro”. Infine, ha concluso precisando di aver sempre rispettato la decisione presa da Valentina: “Ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita. La vita continua e per me ci sarà sempre rispetto verso chiunque e l’intenzione di guardare avanti sempre”.