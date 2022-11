Tra i fattori che possono scatenare una riacutizzazione dell’asma rientra anche l’attività sessuale. Questo curioso risultato emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), che hanno riportato i dati del loro lavoro sulla rivista Annals of Allergy Asthma & Immunology e presentato la ricerca durante la conferenza annuale dell’ACAAI.

Il gruppo di ricerca, guidato da Ariel Leung, ha esaminato le possibili forme di attività fisica che potrebbero favorire una riacutizzazione dell’asma. “Spesso non ci si pensa – osserva Leung – ma un rapporto sessuale richiede un dispendio di energie paragonabile a quello necessario a salire due rampe di scale”. Il team ha preso in considerazione i dati del database PUBMED, un servizio di ricerca gratuito di letteratura scientifica biomedica, per analizzare le probabilità di ricomparsa dei sintomi associati all’asma durante e dopo un amplesso. Gli esperti hanno effettuato una ricerca per parole chiave come “rapporto sessuale”, “luna di miele”, “asma”, “allergia”, “comportamento sessuale”.

Scopo dell’indagine, quello di comprendere se la letteratura scientifica riportasse menzioni sull’attività sessuale come possibile causa scatenante della riacutizzazione dell’asma. Secondo quanto emerge dal lavoro, in effetti, sono stati segnalati solo pochi e rari casi, ma gli autori ipotizzano che questa mancanza di riferimenti sia legata al fatto che i pazienti potrebbero non rendersi conto della motivazione alla base dell’episodio vissuto.

“L’argomento in sé inoltre può essere piuttosto intimo e personale – commenta AM Aminian, collega e coautore di Leung – per cui è ragionevole ipotizzare che il fattore coito sia in realtà sottostimato come causa scatenante dell’asma. Le persone potrebbero non sentirsi a proprio agio nel discutere con il proprio allergologo le condizioni che hanno portato all’episodio di riacutizzazione. È importante sottolineare, però che i medici specialisti sono formati per individuare la causa e le cure più indicate per affrontare l’asma, migliorando così la qualità della vita dei propri pazienti”.