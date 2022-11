“Che belva si sente?” è la domanda che Francesca Fagnani, con grande schiettezza, pone a tutti i suoi ospiti in studio. Durante l’ultima puntata di “Belve” andata in onda sono emersi numerosi dettagli mai rivelati sulla vita di Vera Gemma, protagonista di un’intervista scottante. Tra le confessioni dell’attrice anche quella di essere finita in carcere, aver picchiato uomini, utilizzato sostanze stupefacenti e non solo. Anche aver accettato proposte indecenti negli anni: “Qualcuna l’ho accettata. C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’, io dicevo no e mi sganciava il cash. […] Sono stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere”, ha rivelato Vera Gemma.

E ancora: “Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti”. Parole che hanno lasciato senza parole il pubblico a casa e la conduttrice stessa, visibilmente sconvolta da quanto dichiarato. L’intervista è quindi proseguita: “Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io le dico. Ho provato più o meno tutto, non mi sono fatta mancare niente. Ma le provavo quando stavo bene, non ho mai usato la droga come anestetico del dolore, i miei dolori me li sono sentiti tutti. Ma non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga. […]”, ha spiegato ancora l’attrice. Ma c’è dell’altro: “Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’ ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. Ed io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!’”.