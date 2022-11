Attilio Romita di nuovo sotto i riflettori al Grande Fratello Vip. L’ex mezzobusto del Tg1, già protagonista di un’accesa lite con Luca Sabatino, è tornato al centro dell’attenzione nelle scorse per le sue nuove dichiarazioni. Tutto è successo nella serata di mercoledì 9 novembre, mentre si trovava in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini: ad un certo punto, il discorso è virato su Oriana Marzoli, loro compagna d’avventura nel reality di Canale 5 attualmente protagonista di un flirt con Antonino Spinalbese. “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo”, ha esordito Romita.

Per poi mettere il carico da undici: “A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”. Al che, Luca Onestini si è subito alzato e ha preso le distanze dalle parole di Romita: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality”.

Neanche a dirlo, sui social si sono subito scatenati i commenti, con tanti utenti che hanno invocato provvedimenti da parte della produzione Mediaset: “Spero solo che il Grande Fratello domani chiuderà il televoto”, si legge tra i tanti post su Twitter. E ancora: “Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba”. “Spero che facciano qualcosa con Attilio perché ha detto cose pesanti su Oriana”.