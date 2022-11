L’aria è sempre più tesa nella casa del Grande Fratello Vip tra Luca Salatino e Attilio Romita. Gli attriti tra i due concorrenti vanno avanti dall’inizio del reality di Canale 5 e la tensione è ormai alle stelle. Nelle ultime ore, infatti, i due si sono trovati a discutere nuovamente: il motivo? Un paio di scarpe. Tutto è iniziato con la valigia di Amaurys Perez, eliminato giovedì scorso, preparata da Attilio: è stato lo stesso Romita a ricostruire i fatti a George Ciupilan e Giaele de Donà.

“Oggi Salatino mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba’”, ha raccontato l’ex giornalista. Che poi ha proseguito descrivendo la reazione furibonda di Luca Salatino: “Ha cominciato a gridare: ‘Ah, oh’. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa…”, ha detto.

Ma non è tutto. Romita ha raccontato che a quel punto ha voluto mettere le cose ben in chiaro anche con il diretto interessato: “Te lo chiedo per i prossimi quarant’anni, io non posso subire aggressioni alla mia età”, gli ha intimato. Al che, Salatino ha rispedito però le accuse al mittente, precisando che il suo era stato solo uno sfogo per aver perso le scarpe e che, in questi casi, non c’è di certo un’età anagrafica per mostrare dissenso: “Sono venuto qua a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso, non ti ho mai riso in faccia e tu avevi questo difetto. Io ero venuto qua per chiarire, ma fa niente. Se ti va, bene, sennò non so che dirti “. È stato a questo punto che l’ex mezzobusto del Tg1 è sbottato: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta“. E, neanche a dirlo, questa sua frase è già diventata un cult sui social.