“Ho un disturbo: la coprolalia”. A rivelarlo è Diana Del Bufalo in una lunga e accorata intervista al Corriere della Sera, in cui, con l’entusiasmo travolgente che la contraddistingue, si racconta a cuore aperto, svelando i lati più intimi del suo carattere esuberante. Tra cui appunto, questa sindrome di cui soffre e che le causa “l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Quindi Diana – attrice, cantante, comica, conduttrice, personaggio sui social – passa in rassegna alcuni volti noti con cui ha condiviso esperienze nella sua carriera. In primis Maria De Filippi: “Ha rappresentato l’inizio di tutto. È una donna poco fisica, non ti abbraccia, ma ti dimostra affetto parlando bene di te. Grazie a lei ho fatto il film Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi. Gli disse: ‘Incontra Diana, ascoltala’”. E poi Ornella Vanoni: “Abbiamo girato insieme 7 donne e un mistero. È una furbetta: quando non si ricordava cosa doveva dire spostava l’attenzione su di me. Io dicevo la mia battuta, la guardavo: ‘Ornella, ora tocca a te!’. E lei: ‘Eh? Non sento!’. Invece non si ricordava. Poi è diventato un gioco fra noi”. Quindi Cristiano Caccamo: “I nostri follower non credono al fatto che due che vanno d’accordo possano non stare insieme. Ci dicono di continuo: ‘Siete belli, simpatici, avete questa connessione speciale, ci volete far credere che non avete una storia?’ Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste”, spiega.

Infine, non poteva mancare un accenno a Paolo Ruffini, il suo storico ex fidanzato, che in una recente intervista ha detto di essere pronto a diventare padre: “Davvero? -dice Del Bufalo – Sono contenta per lui, ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”.