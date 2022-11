Una passione irrefrenabile quella tra Lucas Peracchi e Karen Eliana, che li spinge a fare l’amore anche otto volte al giorno. È l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo in un’intervista concessa a Nuovo. Archiviata la burrascosa relazione con Mercedesz Henger, il bel Lucas non ha di certo fatto fatica a trovare una nuova compagna. Si tratta di Karen, influencer di 21 anni che con lui condivide la passione per i tatuaggi ma anche quella per i piaceri di Afrodite, a quanto pare. Sui rispettivi social è possibile spulciare tra le foto di coppia in cui appaiono sempre in forma e provocanti. D’altronde il segreto della loro relazione è una chimica che non si può controllare. “Non a caso mi volevano come attore porno”, ha aggiunto Peracchi al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

LUCAS PERACCHI SI METTE A NUDO SUI SOCIAL – Una proposta che forse potrebbe essere arrivata dopo che chi di dovere ha dato una sbirciatina al profilo Twitter di Lucas, piuttosto generoso in termini di foto e video hot. Non manca, come ormai di consuetudine per i bellocci del web, un richiamo al profilo OnlyFans per sbloccare, a pagamento, contenuti ancora più espliciti. Le tariffe del personal trainer e volto televisivo? 14 dollari e 99 centesimi al mese, che diventano 35,98 per un abbonamento di 3 mesi, 58,46 per 6 mesi e infine 98,93 per trascorrere un intero anno in compagnia dei video a luci rosse di Peracchi. Chi invece preferisse inviargli una mancia una tantum può rimpinguargli le casse su PayPal, il cui link è ben visibile nella bio di Twitter. Insomma, è plausibile pensare che Lucas abbia declinato, per ora, la proposta del mondo hard perché sta già gestendo autonomamente una carriera nel settore.

LA STORIA CON MERCEDESZ HENGER – Nel parlare del suo nuovo amore, l’ex tronista non risparmia una frecciatina alla ex: “A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”. La storia con la figlia di Eva Henger è sempre stata costellata di episodi che hanno fatto molto parlare. In particolare la Henger aveva più volte accusato Peracchi di usare violenza nei confronti di Mercedesz: accuse che il modello ha respinto pur riconoscendo di avere un carattere piuttosto impulsivo. “Io non sono violento, non ho mai messo le mani addosso a Mercedesz, non ho mai sbattuto Mercedesz al muro”, aveva dichiarato. Ora Lucas ha definitivamente voltato pagina e si gode l’incandescente relazione con Karen, cui si spera dia un po’ di tregua tra un round a letto e l’altro.