A due anni dalla morte, avvenuta il 2 novembre del 2020, ora c’è la certezza definitiva: Gigi Proietti sarà seppellito al cimitero del Verano in una tomba costruita ex novo. Poco meno di un mese fa Repubblica, in un lungo articolo, aveva svelato come della cappella che avrebbe dovuto ospitare l’indimenticabile attore non ci fosse traccia, a causa di ritardi vari e intoppo burocratici di vario genere, compresa “la richiesta della nomina di un archeologo per realizzare una cappella compatibile con il Verano e il resto dei suoi sepolcri”. Un rinvio incomprensibile, tanto che il dorso romano del quotidiano parlò di “vergona”, visto che ancora non si era riusciti a dare una tomba ad uno degli artisti simbolo della Capitale.

Poche ore fa, a sorpresa, è arrivata la svolta. Ama-Cimiteri capitolini, interpellata dai conduttori de “Gli Inascoltabili”, programma di radio New Sound Level, ha fatto sapere che la realizzazione della tomba di Proietti nel cimitero monumentale ora è più vicina. “Roma Capitale ha deliberato l’eccezione e la Direzione dei Cimiteri Capitolini ha già incontrato l’architetto incaricato dalle eredi, il quale dovrà dar seguito al progetto architettonico approvato della tomba che sorgerà, come scelto dalle eredi del grande attore, in un’area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del cimitero storico romano”, ha spiegato il responsabile dei servizi cimiteriali romani. Tradotto in altre parole, la costruzione avverrà a breve, seguendo tutte le procedure e soprattutto rispettando la volontà degli eredi, la moglie Sagitta e le figlie, Carlotta e Susanna. “La cremazione dell’attore è avvenuta velocemente e l’iter per la sepoltura è stato avviato subito dopo la sua morte. Tutte le procedure si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia Proietti, che ha scelto di avere in custodia le ceneri del compianto artista (senza prevedere una sistemazione temporanea all’interno del cimitero del Verano) fino alla realizzazione di un manufatto dedicato, da costruire ex novo, all’interno del Cimitero monumentale”. I tempi di realizzazione dell’opera? Ad oggi ancora non sono stati resi noti ma è certo che la tomba dovrebbe sorgere all’interno di un lotto vuoto che si trova vicino al Sacrario Militare.