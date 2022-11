Harry e Meghan non trascorreranno il Natale con la Royal Family a Londra. Il primo senza la Regina Elisabetta. Rimarranno a Santa Barbara, in California. Questa è la dimostrazione che ormai i rapporti fra i duchi del Sussex e re Carlo sono ai minimi termini. A rivelare la decisione della coppia è The Mirror, che spiega come è andata e perché. I duchi hanno declinato l’invito di Carlo III a poche settimane da Natale per diversi motivi. Il primo: sono offesi per l’ennesima decisione del sovrano di lasciare fuori Harry da titoli importanti. Re Carlo ha infatti avocato a sé anche il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, il Corpo anfibio della Royal Navy, titolo che era di Harry.

Il secondo motivo. L’uscita del libro autobiografico del principe Harry, “Spare”, è prevista per il 10 di gennaio. Subito dopo Capodanno. Ci saranno rivelazioni non gradite che potrebbero creare ombre sulla famiglia reale? Finora il rinvio della pubblicazione per la scomparsa dell’amata sovrana Elisabetta aveva fatto sperare in un apparente alleggerimento dei rapporti fra i duchi del Sussex e il resto della famiglia. Ma ora la situazione non è più sotto controllo. E’ sfuggita di mano.

Nessun tentativo di alleggerire la tensione rispetto al contenuto bomba del libro. Anzi, il principe Harry avrebbe chiesto una mano agli amici per confermare la sua narrazione, e persino alle ex fidanzate: Chelsy Davy, 37 anni, e l’attrice Cressida Bonas, 33 anni. Molti però avrebbero rifiutato di dare il loro contributo. Insomma, l’incombere dell’uscita del libro pesa come un macigno sulla Casa Reale. E sul rapporto con William, principe di Galles. su cui gravano le maggiori responsabilità di working royal. Le frizioni rischiano di rendere ancora più elettrica l’atmosfera proprio durante le feste natalizie.

Quali sono le rivelazioni choc? Lo scopriremo. Intanto però, la coppia dei ‘drop out’ della Corona, Harry e Meghan festeggeranno il Natale in America. Se nonno Carlo desidera passare un po’ di tempo con i nipotini Archie e Lilibet dovrà farsene una ragione. E passare il giorno più bello delle feste con William, Kate e la loro prole. Il libro di 416 pagine edito in Gran Bretagna dalla Penguin Random House, sarà pubblicato anche in audiolibro con voce narrante dallo stesso Harry. L’anticipo per il duca del Sussex? Ben 20 milioni di sterline, oltre 36 milioni di sterline per un contratto di tre libri. L’editore ha spiegato che “per Harry, questa è finalmente la sua storia”.