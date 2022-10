“Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!”. Federica Pellegrini rivela come stia cambiando il suo corpo dopo la fine della sua attività agonistica. La campionessa del nuoto, intervista da Grazia, ha confermato che ormai la piscina è solo un hobby e che potrà tornare ad essere un lavoro semmai in veste di allenatrice. Con il marito Matteo Giunta infatti c’è la volontà di fondare una Academy: “È il progetto che sento più mio, perché rimango nel mio ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni”. Prima però, sempre in compagnia del marito, sarà protagonista a Pechino Express.

Nell’intervista, come detto, Pellegrini ha raccontato le trasformazioni che sta vivendo il suo corpo: “Il mio terrore era che il mio metabolismo cambiasse radicalmente da un giorno all’altro, invece si è adeguato molto. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare”. E il cambiamento più evidente ha riguardato il seno: “A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata”. L’effetto dello stop alla palestra e alle ore di nuoto, che la portavano ad avere un pettorale sviluppato: “Dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare, mi sono stupita”. “C’è una rotondità molto diversa. In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente, per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane”, ha raccontato Pellegrini.