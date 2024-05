Per gli appassionati di pugilato si prospettano settimane di grande boxe. È iniziato un mese in cui i migliori pugili pound for pound saliranno sui più prestigiosi ring del mondo. Con un fuso orario non sempre agevole e spesso in pay per view, ma anche in Italia si potranno seguire i match, alcuni attesi da tempo. Maggio diventa il mese della boxe. Si inizia sabato 4 con il messicano Saul “Canelo” Alvarez, forse il più forte pugile degli ultimi anni, che affronta il connazionale Jaime Munguia alla vigilia della festa più sentita del loro Paese. Lo faranno a Las Vegas con in palio le cinture mondiali dei Super Medi delle quattro sigle più importanti. Munguia, zero sconfitte in carriera e più giovane di sei anni, ce la farà a sconfiggere il mito messicano? Probabilmente no, in caso contrario sarebbe per Canelo l’inizio della fine di un ciclo storico. La riunione si potrà vedere a partire dalle due di notte del 5 maggio su Dazn al costo aggiuntivo (oltre all’abbonamento) di 19,90 euro.

Il suo soprannome è il Mostro, il giapponese Naoya Inoue ha nel suo repertorio davvero tutto, oltre ad pugno che fa malissimo (26 vittorie, ben 23 giunte per ko, zero le sconfitte). Allo storico Tokyo Dome mette in palio le cinture dei Super Gallo con Luis Nery. In carriera Inoue ha unificato le single prima dei gallo, quindi dei supergallo e a breve dovrebbe provare a salire ancora di categoria. Nery è un ottimo pugile con un bel record (solo una sconfitta su 36 match), ma Inoue in casa nel suo Giappone sembra davvero imbattibile. Si potrà seguire la riunione lunedì 6 maggio a partire dalle undici di mattina sulla piattaforma streaming Mola (basta l’abbonamento, non è pay per view). Il 12 maggio l’ucraino Vasyl Lomachenko affronta nei leggeri George Kambosos Jr: in palio cintura Ibf e Ibo alla Rac Arena di Pert. Loma ha 36 anni, viene dalla sconfitta di un anno fa con Devin Haney ed è da allora che non combatte più, e questa può essere l’incognita, ma la sua classe è superiore a quella dell’ australiano, che ha avuto il suo apice nella vittoria su Teofimo Lopez al Madison Square Garden nel 2021. Visione gratuita con abbonamento su Mola Tv in tarda mattinata di domenica.

Il 18 maggio è il turno della categoria regina, quella seguita anche dagli appassionati più tiepidi. Per i pesi massimi si affrontano alla Kingdom Arena di Riyadh gli imbattuti Tyson Fury e Oleksandr Usyk. In palio le cinque cinture mondiali. Il match doveva farsi qualche mese fa, ma un infortunio di Fury durante uno sparring l’ha fatto saltare. Questa disavventura e la vittoria non convincente di ottobre contro Francis Ngannou, mettono dei dubbi sullo stato di forma dell’inglese. Ma se arrivasse tirato a puntino, è lui il favorito su Usyk, grandissimo campione (al momento è in possesso di quattro delle cinque cinture) ma che fino a qualche anno fa combatteva nei cruiser, la categoria inferiore. Fisicamente insomma non ce n’è. Una vittoria di Fury aprirebbe magari spazio per un derby tutto inglese con Anthony Joshua. Si potrà vedere la riunione dalle ore 18 di sabato in pay per view su Dazn al costo di 19,90, l’incontro principale sarà circa alle 22.

Sforiamo di un giorno, e andiamo al primo di giugno perché sempre a Riyadh si disputerà un match bellissimo, potrebbe essere il migliore del lotto, anche se i nomi non sono glamour come quelli di Canelo e Fury. Per i medio massimi il russo, nato in Kyrgyzstan ma residente negli Stati Uniti, Dmitrii Bivol affronta il canadese, nato in Russia, Artur Beterbiev. Entrambi senza l’ombra di una sconfitta, due cinture mondiali uno tre l’altro: la sfida sarà tesa. Beterbiev è pericolosissimo e può risolvere il match con un colpo solo ma non ha ancora affrontato un pugile con la tecnica e velocità di Bivol, ed è proprio quest’ultimo l’uomo da battere. Ancora Dazn a trasmettere la riunione, purtroppo di nuovo a pagamento, ad orari buoni per l’Italia. Il match clou sarà in prima serata. Per quello che si è visto ultimamente nella boxe mondiale (banali infortuni nelle ultime settimane o il peso non raggiunto alla vigilia come nel caso di Ryan Garcia) non ci sarà da stupirsi se salterà un match o il titolo all’ultimo minuto. Intanto chi ama la boxe può segnarsi a calendario questi cinque eventi, puntare le sveglie e mettere mano al portafoglio.