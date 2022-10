Cina e Stati Uniti devono “trovare il modo di andare d’accordo” per salvaguardare la pace e lo sviluppo in un mondo che “oggi non è né pacifico né tranquillo“. Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio letto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York. La lettera scritta da Xi e rivolta a Washington contiene le sue prime osservazioni dopo il XX Congresso nazionale del Pcc, che gli ha affidato domenica un terzo e inedito mandato quinquennale.

Xi Jinping ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti per trovare il modo di andare d’accordo a vantaggio di entrambi. In quanto grandi potenze, Cina e Stati Uniti dovrebbero rafforzare la comunicazione e la cooperazione per aiutare a fornire stabilità al mondo. I due paesi sono stati in disaccordo sulla politica della Cina nei confronti di Taiwan, sulle repressione a Hong Kong e sulle relazioni della Cina con la Russia e, più recentemente, sugli sforzi degli Stati Uniti per impedire alle sue società di semiconduttori di vendere tecnologia alle società cinesi. L’amministrazione Biden, infine, ha definito questo mese la Cina come l’unico ‘competitor‘ degli Stati Uniti “con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti tale obiettivo”. A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia, Xi potrebbe avere il primo faccia a faccia in persona con il presidente americano Joe Biden.

La Cina “è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti”, ha sostenuto il presidente cinese. “In quanto grandi potenze, il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione tra Cina e Stati Uniti aiuterà ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo”, ha aggiunto Xi Jinping. In questo modo “non sarà solo un bene per entrambi i paesi, ma anche per il mondo”, ha scritto ancora Xi.