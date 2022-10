Spot elettorale choc di un candidato democratico statunitense sul rischio che l’aborto diventi illegale negli Stati Uniti se i repubblicani dovessero vincere alle imminenti elezioni di Midterm. Nelle immagini, diffuse dal deputato californiano Eric Swalweel e intitolata “Lock Her Up” (“Rinchiudetela”), si vede una famiglia che cena tranquillamente quando una coppia di agenti bussa alla porta per arrestare la mamma, accusata di aver interrotto illegalmente la gravidanza. Di fronte alla reazione difensiva del marito, i due agenti tirano fuori le pistole spaventando anche i figli piccoli. La donna viene quindi ammanettata e fatta entrare in un mezzo della polizia. “Le elezioni hanno conseguenze, vota i democratici, ferma i repubblicani e la criminalizzazione dell’aborto”, si legge nel claim finale dello spot. “Le nostre libertà sono a rischio”, ha dichiarato Swalwell.