Ogni tanto anche Maria De Filippi perde le staffe, ed è più che comprensibile dal momento che diversi protagonisti di Uomini e Donne sono davvero difficili da gestire. Una di questi è sicuramente Pinuccia, che è stata aspramente rimproverata dalla conduttrice nella puntata in onda il 25 ottobre su Canale 5. Da un anno la dama del trono over cerca di conquistare il cuore del 92enne Alessandro. Lui, però, le ha sempre spiegato che il loro rapporto non può andare oltre l’amicizia. Niente da fare, la signora di Vigevano non vuol sentire ragioni e continua a sperare di diventare la sua compagna. Motivo per cui ogni volta che qualche altra donna si mostra interessata ad Alessandro, Pinuccia fa scenate di gelosia.

È successo anche questa volta. A voler uscire per una cena con Alessandro sono sia Rosalia che Pinuccia, lui però preferisce restare in albergo per i fatti suoi. “Alessandro stasera non esce, sta in albergo con i suoi amici, ok Pinuccia?” domanda la De Filippi, ma la dama si dice mortificata e crede che in realtà il cavaliere abbia più piacere a vedere la sua rivale: “Se tu non mi vuoi più e vuoi andare con la signora dimmelo che mi ritiro nel mio convento” afferma. A questo punto la conduttrice, dopo diversi minuti spesi a spiegare con toni pacati le reali intenzioni di Alessandro, sbotta: “Pinuccia, non vuol venire né con te né con la signora, è più chiaro così? Non devi, anche per te come donna, elemosinare una cena, non si fa. Né pietendola né obbligando un uomo”. La dama di Vigevano osserva che lo stesso Alessandro si sarebbe sempre mostrato disposto a uscire con lei, ma ancora una volta tocca alla padrona di casa metterla di fronte all’amara verità: “Te lo dice perché lo sfinisci, Pinuccia, lo sfinisci! Continui a dire ‘andiamo a cena, andiamo a cena’, è buono come il pane e ti dice sì, ma a 92 anni avrà il diritto di far ciò che vuole? Alessandro dille la verità che stai bene da solo!”.

Pinuccia è un fiume in piena e rivolgendosi al cavaliere tuona: “A te piacciono le donnine, non che vuoi stare da solo. Quante donne sono venute qui a trovarlo? Io sono stata la prima” rivendica la dama, e alla De Filippi non resta che estremizzare: “Facciamo finta che sia gay, ok? Non ci vuol venire, son venute le donne e non gli piacciono, punto. Pinuccia lui vuole star da solo, non vuole né te né Rosalia in questo momento”. Legittima la domanda dell’anziana donna: “Allora cosa viene a fare?”, ed è la conduttrice a spiegare: “Fatti miei che lo faccio venire, colpa mia, viene qua perché lo invito io, perché a me fa piacere vederlo. Pinuccia rassegnati. Lasciamo in pace Alessandro”. Nonostante l’acceso confronto, la dama non si rassegna: “No Alessandro è sempre nel mio cuore, mi dispiace sono una testa dura ma io son fatta così. Non importa vorrà dire che mi abituerò” conclude amareggiata.