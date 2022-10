A una settimana esatta dalla notizia del settimanale Chi sul ritorno di fiamma tra Michelle Huziker e Tomaso Trussardi, arriva l’esperto di gossip Amedeo Venza a gelare gli entusiasmi con una rivelazione-bomba. Sul suo profilo Instagram, l’opinionista ha infatti rivelato che non ci sarebbe nessun riavvicinamento tra i due e che, anzi, l’imprenditore starebbe frequentando un’altra donna. Un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, per la precisione. Venza non ha reso noto il nome della donna in questione ma, ovviamente, i social si sono subito scatenati e in molti hanno puntato il dito verso Pamela Berretta, 38enne pugliese molto amica di Venza. A detta di tanti, potrebbe esser stata lei a rivelargli il gossip.

Al momento nessuna conferma né smentita ufficiale, ma c’è un altro fatto che viene visto come un possibile fondamento delle parole di Amedeo Venza. Ovvero il fatto che nei giorni scorsi Michelle Hunziker aveva pubblicato una story su Instagram con un collage di sue foto con varie smorfie – espressioni perplesse, annoiate, incredule o divertite – davanti al titolo di una rivista commentando: “Io che leggo i giornali in questi giorni”. E in quei giorni su tutti i giornali teneva banco proprio la notizia della sua reunion con Trussardi in occasione della festa di compleanno della loro figlia Sole.