“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per amore“. Così titola il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 19 ottobre, riaccendendo i riflettori su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Secondo il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice e l’imprenditore bergamasco si sarebbero riavvicinati negli ultimi tempi, dopo la rottura avvenuta nel gennaio scorso: cruciale, in tal senso, i festeggiamenti congiunti per i nove anni della loro figlia Sole.

Le foto pubblicate da Chi ritraggono la coppia insieme, felice e sorridente: “Tomaso ha capito di amarla ancora e per questo avrebbe optato per darle una seconda chance”, si legge. Ma non sarebbero tutte rose e fiori. Il settimanale rivela infatti che Trussardi avrebbe posto a Michelle delle condizioni per la “tregua”: “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv”. Non resta che attendere sviluppi.