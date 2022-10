Botta e risposta al vetriolo tra il super campione di scacchi Garry Kasparov e il magnate Elon Musk. Non è la prima volta che i due si scontrano sul complesso tema della guerra in Ucraina, e non se le mandano certo a dire. “‘Ucraina sta pagando un grosso prezzo per questa guerra. Quindi perché persone sedute comodamente nelle loro ville della Silicon Valley devono dire a Kiev come condurre i propri affari? È idiozia morale e cecità geopolitica”, ha detto Kasparov, scappato da Mosca nel 2013, in un’intervista alla Cnbc.

Neanche a dirlo, il riferimento del numero 1 al mondo degli scacchi (imbattuto per 255 mesi, dal 1984 al 2005, record assoluto) era proprio al fondatore di Tesla, che più volte in questi mesi si è occupato della guerra tra Russia e Ucraina. E così la replica lapidaria, naturalmente via Twitter, non si è fatta attendere: “È vero che Kasparov è bravo a giocare a scacchi quasi quanto il mio iPhone, d’altro canto è un idiota”, ha scritto Musk. Per poi sentenziare: “Non posseggo nemmeno una casa, figuriamoci una villa, stron**”

“The cost is huge but Ukraine is paying this cost. So why are people sitting in the comfort of their mansions in Silicon Valley telling Ukraine how to conduct their own affairs,” says @Kasparov63 of @elonmusk. “It’s moral idiocy and geopolitical blindness.” pic.twitter.com/Iz2wnU2uDC — Squawk Box (@SquawkCNBC) October 24, 2022

.