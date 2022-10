È morto a 41 anni Guido Carboniello, frontman dei The Styles e collaboratore di vecchia data di J-Ax. Proprio la pagina ufficiale del fanclub del rapper ha salutato l’amato musicista scomparso troppo presto: “Avrai sempre più stile. Ciao Guido, sei solo dall’altra parte della strada”. Cresciuto negli anni del brit pop, grande fan degli Oasis, con il suo gruppo cantava in inglese. I The Style hanno aperto concerti per artisti non qualsiasi, da Iggy Pop a Vasco Rossi. Nello studio di registrazione che aveva aperto a Erba passavano diversi cantanti italiani e ovviamente J-Ax, con il quale ha iniziato a collaborare nel 2007. Carboniello è morto a causa di un tumore mentre si trovava ricoverato all’Hospice Il gelso – Fondazione Giuseppina Prina di Erba, cittadina della provincia di Como dove abitava.