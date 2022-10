Gabriel Garko balla bene. In coppia con Giada Lini, a Ballando con Le Stelle stupisce sempre pubblico e giuria. Così è stato anche nella puntata in onda il 22 ottobre, quando si è esibito in una rumba molto buona. Buona al punto che Ivan Zazzaroni ha così commentato: “Non so se non hai mai ballato. Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato”. E qui accade il fattaccio, rilevato da Gossip e Tv. Perché Garko ha subito risposto: “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato“. Tutto bene, non fosse che nel 2013, quando l’attore stava girando una fiction Mediaset su Rodolfo Valentino, a Tv Sorrisi e Canzoni dichiarò il contrario: “Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”. Siamo certi che Milly Carlucci chiarirà tutto nella prossima puntata dello show di RaiUno.