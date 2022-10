“Avete preso a cuore la mia situazione e la avete analizzata nel profondo e avete giustamente capito che andare a fare la spesa non era contro la legge”. Con queste parole Algero Corretini, l’influencer meglio conosciuto con il suo nome d’arte 1727Wrldstar e per la frase “ho preso er muro fratellì”, ha commentato con esultanza la decisione dei giudici di non implementare di ulteriori sei mesi l’obbligo di dimora a cui è sottoposto per aver picchiato la fidanzata. Nei giorni scorsi infatti, “Fratellì” era stato sorpreso e denunciato per esser andato a fare la spesa al centro commerciale Parco Da Vinci a Fiumicino, pur avendo l’obbligo di non uscire dai confini del Comune di Roma.

I giudici hanno dato ragione a Corretini, ritenendo la violazione di lieve entità e stabilendo che il 26enne potrà continuare ad andare a fare la spesa nel suo centro commerciale di fiducia. “Il supermercato Conad, all’interno del parco commerciale ‘Da Vinci’, nel comune di Fiumicino in cui Corretini si è recato, è collocato in una zona contigua e vicina all’abitazione del Corretini, come evidenziato dalla difesa”, le parole riportate nel provvedimento citate da Repubblica.

Il suo avvocato, Salvatore Sciullo, aveva infatti fatto presente che, come si legge ancora sul quotidiano, “il supermercato interno al centro commerciale Parco Da Vinci è il più vicino all’abitazione dell’indagato, che risiede dalle parti di Ponte Galeria, XI municipio, proprio al confine con il comune di Fiumicino“. Non solo: è stato anche accertato che Corettini, per andare a fare la spesa, “ha svoltato a sinistra, appena qualche metro il cartello stradale che indica l’inizio della città di Fiumicino. ‘Benvenuti a Fiumicino'”.