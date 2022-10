L’influencer da 2 milioni di follower fa parlare di sé per il nome del bebé suo e di Mattia Zaccagni. Tramite Instagram stories, ieri 19 ottobre, Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan, tra cui: “Come l’avreste chiamata se fosse stata femmina? Siete stupendi!”. Quindi lei ha rivelato: “Barbie!”. La notizia è diventata virale su Twitter e si sono scatenati i commenti: “Allora lo chiamerà Ken”, “Menomale che è maschio“, “Ma lasciate che la chiami Barbie, no? Che importa a voi”, alcuni dei commenti. Ad ogni modo Nasti è in attesa di un figlio maschio, che si chiamerà Thiago. L’influencer partenopea sta rendendo partecipi i follower degli ultimi giorni con il pancione, togliendo loro qualche curiosità. Una fan le ha scritto: “Sto cercando di rimanere incinta, ho molta paura perché è andata male l’anno scorso”.

Quindi Nasti ha cercato di tranquillizzarla: “Ci sta la paura… anzi non sarebbe normale se non ci fosse. Ti dico di più: anche io spesso avevo paura che nella mia gravidanza qualcosa andasse male, credo sia una paura un po’ di tutte. Però stai calma il più possibile e vedrai che andrà tutto alla grande! Non smettere di provarci mai, anche se difficilissimo in certi casi. Se quello che volete non arriva subito è una cosa che scoraggia tanto, ma è la cosa più bella del mondo”. Poi, probabilmente in riferimento al cagnolino che vive con loro, Nasti ha detto: “Sarà geloso? Sicuro al 100%. È gelosissimo anche se qualcuno mi saluta, o se Mattia (Zaccagni, il fidanzato, ndr) mi dà dei baci. Però sono troppo curiosa di vederlo con Thiago. Twenty da me viene trattato come un figlio, quindi cercherò di non fargli pesare la presenza del bimbo! Li lascerò sempre insieme”. E ancora la 24enne ha parlato del rapporto con il proprio partner, il calciatore della Lazio: “È ovvio, ci capita di litigare. Penso sia una cosa normalissima, quando litighiamo non parla. Quindi mi stresso, litigo da sola, faccio pace da sola. Quindi lascia fare tutto a me!”.

Infine Nasti ha concluso ricordando che la gravidanza è agli sgoccioli: “Spero arrivi tra pochi giorni, me ne mancano poco più di 20”. Da qualche tempo, invece, a mancare sono le polemiche (per fortuna). Dall’annuncio della gravidanza in poi, Nasti si è lasciata andare ad alcune esternazioni discutibili, che hanno fatto scatenare il web. Tra queste l’uscita sui chili in gravidanza, a cui aveva replicato anche un ex volto noto di Canale 5, Anna Munafò. Cos’era accaduto? L’influencer aveva risposto ad un utente che non credeva al fatto che lei non avesse preso neanche 1 chilo durante i primi mesi di gravidanza, aggiungendo poi: “Cosa ci sarebbe di male? È una cosa così bella”. Quindi Nasti aveva detto: “Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano, io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo il parto li toglierei subito”. Allora Munafò, seconda classificata a Miss Italia 2005, si era infuriata: “Io ne ho presi 30, ma tu mi arrivi all’altezza dell’alluce”.