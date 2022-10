Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico in seguito al periodo di lutto che la Casa Reale ha vissuto dopo la morte della regina Elisabetta. È passato poco ormai più di un mese dalla morte della Sovrana e i riflettori sono puntati su Harry e Meghan. La coppia ha fatto parecchio discutere circa atteggiamenti e mancanze nei confronti del protocollo. Proprio per questo motivo Netflix ha preferito fare un passo indietro e sospendere momentaneamente la serie che avrebbe visto i Sussex come protagonisti. Da quel triste giorno per Londra e tutto il mondo, sono avvenuti numerosi cambiamenti a Buckingham Palace. La prima novità su tutte è la discesa al Trono da parte di Re Carlo III, che verrà incoronato in via ufficiale il 6 maggio 2023. Quella data tra l’altro sancisce anche il quarto compleanno di Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan.

La Royal Family dunque sta cercando in tutti i modi di frenare la coppia spostando l’attenzione su altre tematiche ma, come è facile immaginare, è davvero difficile. Va anche detto che Harry e Meghan non hanno mai speso alcuna parola negativa nei confronti della Regina (alla quale il nipote era molto legato) tanto da escluderla ad ogni attacco rivolto alla Royal Family. Non solo: hanno inoltre accettato la decisione nel dover rinunciare ad oneri e onori dopo lo scandalo provocato da Meghan, la quale di recente ha rilasciato un’intervista a Variety. Ecco cosa ha dichiarato Markle parlando della Regina: “Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla”. E ancora: “Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo difficile per lui. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti”. Ricorderete infatti che Meghan e Kate non hanno potuto accompagnare al capezzale della nonna i due mariti. A Balmoral infatti si sono recati solo i parenti più stretti legati da un vincolo di parentela: i discendenti diretti della Sovrana. Meghan ha dichiarato di essersi preparata per mettersi in viaggio ma Harry la fermò comunicandole di non essere la benvenuta in quell’occasione. Non un attacco alla sua persona ma, per l’appunto, al ruolo ricoperto.

L’ex attrice ha concluso l’intervista dicendosi felice di sapere Elisabetta al fianco del suo amato Filippo. Lei stessa ha definito la Regina “l’esempio più fulgido di leadership femminile” da cui prendere ispirazione. Non a caso la secondogenita di Harry e Meghan ha preso proprio il nome di Lilibet Diana in onore della madre di suo marito, Lady Diana, e della nonna. Lilibet, per chi non lo sapesse, era il soprannome dato da bambina a Elisabetta II.