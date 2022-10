Tanta commozione ai funerali di Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e Poveri scomparso a 80 anni lo scorso martedì. Questa mattina a Nervi, nella chiesa di San Siro, le esequie celebrate da Fra Mauro, cappellano dell’ospedale San Martino di Genova. Ai funerali, accanto alla moglie Stefania e alla figlia Federica e ai familiari, c’erano i compagni e amici di sempre, colleghi della band, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Tra i presenti anche il cantante Pupo. E poi tanti genovesi, amici, vicini e fan che non hanno mai dimenticato le canzoni che hanno reso celebre il gruppo, nato nel 1967. “Ora è tornato ad abbracciare il suo Alessio“, le parole nell’omelia in riferimento al figlio, scomparso nel 2013. “Il suo regalo più grande sono state le ultime parole che mi ha detto: ‘ti amo e ti amerò sempre'”, ha detto la moglie Stefania. Nella giornata di oggi il Comune di Genova ha deciso di rendere omaggio al cantante e in filodiffusione saranno trasmessi in via Garibaldi, sotto la sede dell’amministrazione, tutti i principali successi della band.