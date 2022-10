Non serve andare sulle punte per volare. Si può avere la sensazione di librarsi nell’aria anche solo per la felicità che si prova. Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, si sono sposati domenica scorsa dopo otto anni di fidanzamento. Ed è stato come vederli in un romantico passo a due, ma sul palcoscenico della vita. “Non ce ne rendiamo ancora conto – rivelano a FqMagazine gli sposini a due giorni dal matrimonio – forse iniziamo ora a percepirlo in piccole cose. C’è tanta gioia di esserci scelti e sapere che abbiamo coronato il sogno che avevamo già dalle nostre prime chiacchierate in teatro”.

A Villa Subaglio, dimora Settecentesca di Merate, nella zona di Lecco, gli sposi sono stati i protagonisti domenica di una festa che ha coinvolto tutto il mondo della danza del tempio milanese. Eleganza e raffinatezza in ogni dettaglio. Virna ha indossato un abito di Armani con un lungo strascico sorretto da damigelle: in mano un fascio di calle bianche. Nicola invece era in completo scuro, sempre firmato da re Giorgio. Il portamento flessuoso ed elegante di entrambi, la postura da ballerini che si riconosce anche in una semplice camminata hanno dato un tocco fiabesco ad ogni passo. Ricordando che principi e principesse non esistono solo nel balletto. E’ questione di sensazioni.

Lei, alta e slanciata, ha gli occhi azzurri e i capelli chiari, lui è bruno con un fisico statuario: la coppia perfetta. Da copertina. Se si paragonano le foto dei loro pas de deux più appassionati a quelli del bacio davanti alla torta nuziale sembra che continuino a danzare anche in quel contesto di realtà. Sul suo profilo Instagram Virna definisce Nicola così: “L’uomo più bello del mondo”. E aggiunge: “Il mio cuore sta esplodendo d’amore”. Nicola rivela: “Quando mi sono trovato all’altare al fianco di Virna, ho sentito il labbro tremulo per l’emozione. Poi mi sono guardato in giro e piangevano tutti”.

La loro storia è cominciata in teatro. Virna Toppi, classe 1992 originaria di Lentate sul Seveso, era ancora solista quando Nicola del Freo è arrivato alla Scala. Nicola, 30 anni, di Massa Carrara, prima di essere scritturato dal teatro milanese danzava al teatro dell’opera di Berlino. Si sono innamorati poco a poco, fra una prova e una rappresentazione. Qualche anno fa la scelta di convivere e affrontare tutto insieme. Anche la pandemia che li ha costretti a separarsi per mesi. Durante il primo lockdown infatti Virna danzava nel Balletto di Monaco di Baviera e non si potevano vedere. Ma poi è tornata a Milano e hanno ripreso a danzare in coppia al Piermarini.

Non sono solo un’eccellenza nel repertorio classico più virtuoso ma anche in ruoli di contemporaneo, dove la loro fluidità di movimento valorizza la composizione dei più grandi coreografi internazionali. La proposta di matrimonio è arrivata a Virna a febbraio scorso in un chalet di montagna in Trentino Alto Adige. E ora finalmente il coronamento di questo percorso di vita e danza. Che la coppia ha scelto di condividere con tutti gli amici e colleghi della Scala e sui social con tutti gli appassionati. Fra le chicche dell’evento anche una gara di piroette con gli ospiti dopo il taglio della torta.

Del resto fra gli invitati c’erano tutti i talenti della danza con cui lavorano, anche l’étoile Roberto Bolle e l’altra coppia di primi ballerini scaligeri unita sul palcoscenico e nella vita: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, presto anche loro sposi. Il viaggio di nozze? Bisognerà aspettare primavera. Ora incombono le prove dello Schiaccianoci di Nureyev che inaugura la nuova stagione del balletto il 17 dicembre. Ma in alcune date danzeranno insieme. E non c’è titolo più magico.