Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti?. È il settimanale Chi a pubblicare lo scoop con le foto del conduttore di Non è l’Arena insieme alla 24enne influencer salernitana: i due sono stati paparazzati nel centro di Milano, in una serata dello scorso luglio. “Si sono conosciuti per lavoro e si sono frequentati per un breve periodo“, si legge nell’articolo che ricostruisce la liason. Quindi i dettagli: Giletti, seguito dalla scorta che gli è stata attribuita dopo le minacce ricevute, è andato a prendere Fiordelisi in zona di Brera e l’ha accompagnata in una gioielleria. Poi, si legge sempre sul settimanale, i due sono andati a prendere un aperitivo, prima di rientrare a casa nello stesso portone dove è scattato anche un bacio “affettuoso ma non casto”. “Una frequentazione breve – è il commento di Chi– prima che il conduttore andasse in vacanze in Sicilia a riflettere e Fiordelisi si preparasse all’avventura nella casa del Grande Fratello Vip”.