Una cena di coppia, poi l’improvvisa disdetta per un motivo delicato e la penale da pagare. Questa la vicenda avvenuta a Kinsale, (Cork, Irlanda) e riportata dall’Irish Mirror. I fatti. Una coppia di genitori aveva prenotato una cena in un ristorante stellato ma poi, a 30 minuti dall’orario prefissato, sono stati costretti a cancellare tutto poiché il figlio è dovuto andare in ospedale a causa di un’emergenza. Così il proprietario ha addebitato loro ben 250 euro e i due clienti hanno lasciato una pessima recensione, seguita poi dalla replica del ristoratore. “I miei sinceri ringraziamenti al ristorante per la loro totale mancanza di comprensione del fatto che un bambino malato che ha bisogno di essere portato d’urgenza al pronto soccorso e per aver addebitato € 250 sulla mia carta mentre eravamo ancora in ospedale in attesa dei risultati delle analisi”, le dure parole di uno dei due genitori. Che poi ha aggiunto: “Anche se capisco la pressione a cui le aziende sono sottoposte, ritengo che addebitare una tariffa intera di € 250 sia eccessivo. Capirei una tassa di cancellazione più appropriata. Inoltre la risposta sia per telefono che per e-mail mancava completamente di empatia per la situazione traumatica in cui ci siamo trovati. Far pagare 250 euro a qualcuno per niente e nel clima attuale lascia un sapore molto amaro per quella che doveva essere un’occasione speciale”. Quindi Helen McDonald, una delle proprietarie del locale con stella michelin, ha deciso di replicare così: “Ci hai dato 30 minuti di preavviso per una cena per due persone e il tuo tavolo è rimasto vuoto tutta la notte. Tutto il cibo che era stato preparato per te e tua moglie è finito gettato nel cestino”. Il ristorante irlandese ha solo 12 tavoli e può ospitare un massimo di 36 clienti, per questo il posto viene solitamente prenotato con largo anticipo. Il costo a persona? Solitamente circa 130 euro. Poi McDonald ha aggiunto: “Ti ho chiamato e ho chiesto se avessi familiari o amici che avrebbero potuto usufruire della prenotazione per evitare di dover addebitare la penale e contribuire all’atmosfera del locale. Ma hai detto che non c’era nessuno che potesse accettarlo con così poco preavviso. Quindi mi hai offerto i dettagli del tuo voucher per accettare il pagamento della penale di cancellazione. Abbiamo effettivamente riscattato il tuo voucher per la penale di cancellazione come richiesto, puoi capire perché sono rimasta piuttosto sorpresa nel leggere questa recensione“. Infine la proprietaria ha concluso: “Capisco che hai avuto un’emergenza familiare da affrontare durante la notte, tuttavia applichiamo la regola per tutti gli ospiti. Non scegliamo a chi addebitare la penale di cancellazione perché non penso che sia giusto”. Quali sono stati i commenti del web? “Se fosse una vera emergenza familiare, non dovrebbe essere troppo difficile da dimostrare e sono sicuro che sarebbero ragionevoli e restituirebbero i soldi. Ma se non possono provarlo, il ristorante ha ragione al 100%. Non puoi tenere un ristorante aperto per le persone che hanno prenotato con largo anticipo e poi con breve preavviso decidono che non possono andare”, ha scritto un utente sotto all’articolo della testata irlandese. Un altro invece ha commentato: “Pagare 250€ è uno scandalo“.