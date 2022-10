Ha trascorso la domenica al circo, in compagnia della sorella Silvia, un’amica e i rispettivi figli. Parliamo di Ilary Blasi, da mesi al centro della cronaca rosa per la separazione dal marito Francesco Totti, tra presunti Rolex rubati, scarpette, automobili, borse e amanti (presunti anche loro. Qualcuno ha mai visto una foto della conduttrice con un altro uomo?).

Ma torniamo al punto. Ilary, 41 anni, ha sempre amato il circo, così ieri 16 ottobre si è regalata una serata di spensieratezza e divertimento, diventandone anche la protagonista. Come documentato da lei stessa via Instagram stories, ad un certo punto l’ex letterina è stata chiamata dall’acrobata a centro pista e ha fatto da “cavia” per uno spettacolo con la bicicletta, di quelli che cominci a sudare solamente guardandoli. Lei, invece, si è tranquillamente sdraiata a terra mentre il circense le saltava sopra, in sella alle due ruote. Urla e grida dal pubblico: “Oddio”, “Zia”, ha detto qualcuno (presumibilmente la figlia della conduttrice, Isabel, e le nipoti) mentre veniva ripresa tutta la scena con il telefonino. “Un grande applauso per il coraggio e Ilary Blasi”, ha concluso l’artista e così la presentatrice è tornata al proprio posto, sana e salva. “Ilary Blasi alle prese con le acrobazie di Jonathan Rossi“, ha scritto il Festival Circo Italia su Instagram. L’evento si è infatti tenuto nella cornice della 23esima edizione dell’International Circus Festival of Italy, a Latina. “Grande Ilary”, “Brava Ilary”, “Stupenda”, sono alcuni dei commenti sotto ai due post in cui è presente la conduttrice. Il tutto nello stesso giorno in cui il Pupone è stato invece fotografato allo stadio con Noemi Bocchi, la sua attuale fidanzata. Per la prima volta vicini, senza più nascondersi, Totti e Bocchi hanno assistito insieme a Montecarlo, alla sfida di Ligue 1 tra Monaco e Clermont. La tv francese Canal+ li ha inquadrati durante la partita e la foto in pochi minuti ha fatto il giro del web. “Che musi lunghi“, “Sprizzano di felicità”, “Il ritratto della felicità”, alcuni dei commenti su Twitter in riferimento alle loro espressioni evidentemente sconsolate. Sarà stato un momento no, perché l’amico dell’ex capitano giallorosso, Alex Nuccetelli, solo qualche settimana fa aveva invece assicurato: “Con Noemi Francesco è rinato, vedo in lui una rinascita”. Ipse dixit.