La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ben lontana da compiersi in modo definitivo e sereno. Cavalcando l’onda delle polemiche sull’intervista del ‘Pupone‘ al Corriere della Sera, il gossip ha riacceso i riflettori(mai spenti per la verità) sull’ex coppia. Ospite a I Fatti Vostri, Alex Nuccetelli – amico della coppia – ha parlato dei rapporti tra il calciatore e la conduttrice confermando come, a seguito del presunto tradimento di Ilary, Totti abbia attraversato un periodo di depressione. Il celebre pr ha difeso il capitano, evidenziando il suo amore per la famiglia e per l’ex moglie: “Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia”. E gli amici sapevano del presunto tradimento di Ilary? Eccome. Tanto che “alcuni di loro – come ha spiegato Nuccetelli – hanno spinto perché la lasciasse“.

“Francesco era molto depresso quando ha trovato i messaggi, è stato molto male”, ha spiegato il pr, cupido della storia d’amore tra Totti e Blasi. Sulla Bocchi, poi, ha dichiarato: “Sapevo della loro relazione, ma è arrivata molto dopo il tradimento di Ilary. I due si sono conosciuti a un evento in cui era presente anche Ilary, Francesco rimase colpito da Noemi, ma poi non c’è stato nulla per mesi e mesi. Lei è una brava donna, mi disse chiaramente che non si sarebbe mai messa con un uomo sposato. Oggi Francesco con lei è rinato”. Infine, sulla possibilità che il ‘Pupone’ sia innamorato: “L’amore è un’altra cosa, sicuramente vedo in lui una rinascita però”.