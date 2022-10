A distanza di esattamente una settimana, continua a far parlare il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, avvenuto a Ballando con Le Stelle. Fortunatamente, però, i toni sono decisamente più scherzosi e leggeri. Come nel caso di due giorni fa, giovedì 13 ottobre. Seconda serata di Rai Due, va in onda Stasera c’è Cattelan, il programma condotto appunto da Alessandro Cattelan, 42 anni. Tra gli ospiti, in collegamento, c’è anche Milly Carlucci, la presentatrice dello show televisivo dedicato al mondo della danza. La nota conduttrice, 68 anni, commentando la lite Lucarelli-Zanicchi, afferma: “Iva si è pentita, mortificata, non ha dormito la notte per quello che è successo. Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, non si è visto ma lo ha fatto appena è terminato il programma, e poi in altri programmi. Dovrebbero aver fatto pace. Io spero che siamo ad una pace definitiva”.

Quindi la ‘provocazione’ di Cattelan: “Anche perché Selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?“, dice il conduttore, in riferimento al carattere fumantino della giudice di Ballando con Le Stelle. “Non fare allusioni. Selvaggia è una donna spiritosa e intelligente, fa battute e provocazioni, ma il ruolo della giuria è quello di essere pungente. Anche perché, se non pungolassero un po’ i nostri concorrenti, sarebbero tutti seduti sugli allori e non ci sarebbe la progressione di cui abbiamo bisogno”, la replica di Milly Carlucci. Che poi aggiunge: “Io detesto fare la maestrina dalla penna rossa. Per me c’è diritto di parola e di opinione da parte della giuria, però hanno di fronte dei personaggi a loro volta di successo, consolidati, con una personalità e che hanno il diritto di poter rispondere. Chiaramente tutto deve rimanere nell’ambito dell’educazione che ci consente di entrare nelle case e di essere visti dai bambini fino agli anziani, perché Rai Uno è così. Il confronto intelligente e anche pepato ci sta, fatta salva l’educazione”. Il mattino successivo, la stessa Lucarelli ha ripreso un estratto dell’intervista e ha commentato: “Non le lego al dito, solo al collo“, il suo tweet accompagnato da una emoticon che ride.

Cos’era accaduto tra Iva e Selvaggia? Al termine dell’esibizione, la giudice aveva dato un voto molto basso a Iva Zanicchi che, forse credendo di non essere ascoltata, aveva sussurrato due volte: “Tr**a”. Il video era diventato virale sui social ed era montato ‘il caso’. Quindi la cantante ed ex politica si era scusata più volte, prima via social e poi anche in televisione, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

In seguito, invece, nello studio de La Vita in Diretta, Zanicchi è tornata all’attacco. Ma non contro Selvaggia Lucarelli, bensì contro la conduttrice del programma della domenica di Rai Uno: “Ho sofferto molto, è stata una brutta giornata. Sai che io dico tutto e non dovrei. Mia figlia mi dovrebbe rinchiudere in un convento, mi ha già minacciata. Ieri sono andata perché era un impegno preso da un mese. E con sorpresa, ma ci sta, non me l’hanno detto, c’era Selvaggia Lucarelli al telefono. Va benissimo, per cui lei ha esternato le sue ragioni. Va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina – lo dico perché tanto non me ne frega niente – allora la conduttrice (Francesca Fialdini, ndr) la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti”. Poi Zanicchi ha concluso: “Mi sono sentita umiliata, offesa perché avevo due che mi accusavano, non solo una. Ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto bene, hai fatto il tuo mestiere. Io speravo che, essendo conduttrice, tu potessi essere imparziale, no? Non è stato così, pazienza”. Come andrà stasera a Ballando con Le Stelle? Non resta che attendere la nuova puntata, in onda dalle 20:35, su Rai Uno.