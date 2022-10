Dopo le tensioni accumulate in passato, seembra essere tornato il sereno tra Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti. Il presunto ritorno di fiamma tra la madre Michelle Hunziker e l’imprenditore lombardo avrebbe fatto riavvicinare anche la figlia di Ramazzotti, attualmente in dolce attesa. Proprio in un’intervista al Corriere della Sera, Tomaso Trussardi aveva parlato del legame con Aurora: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”. La stessa Aurora, intervistata da Francesca Fagnani nel programma Belve, ha confermato ma ha aperto delle possibilità: “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ho sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. Fino al momento della separazione tre Hunziker e Trussardi il rapporto dell’imprenditore con Aurora era stato buono. Poi l’allontanamento, sottolineato anche dal defollow su Instagram, gesto che rese nota a tutti la tensione. Ora, però, sembra esser tornato il sereno. Che sia perché Trussardi si sarebbe, stando al gossip, riavvicinato a mamma Michelle? Quel che è certo è che il follow Instagram di Aurora è tornato. In questo riavvicinamento ad avere un ruolo chiave, molto probabilmente, è stato Goffredo Cerza, fidanzato della giovane e futuro padre del maschietto che arriverà nel prossimo gennaio.