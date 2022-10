È un botta e risposta attraverso i settimanali di gossip quello che sta avvenendo tra Giulia Salemi e Giovanni Ciacci. La prima, influencer, è nel cast del Grande Fratello Vip e si è rivelata una buona scelta. Quest’anno la modella iraniana è ospite fissa in studio per raccontare in tempo reale tutto ciò che accade nel mondo social, in particolare modo su Twitter. Finalmente anche il pubblico da casa inizia a sentirsi rappresentato dal famoso “sentiment” che Giulia riporta puntualmente al conduttore Alfonso Signorini. Nelle poltrone riservate ai primi eliminati invece troviamo Giovanni Ciacci, lo stylist della tv. Che di mancanza stile, diciamocelo, ha peccato con uscite infelici durante il caso Marco Bellavia. Ed è proprio Ciacci che nel 2020 (in un’intervista rilasciata a Novella 2000) parlando di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis dichiarò: “Ho paura che Zorzi sia privo di contenuti. Per me gli influencer non dovrebbero fare TV, perché hanno una vita artistica breve. Guardi De Lellis, Salemi e così via. Scomparse”. A distanza di due anni, la “meteora” Salemi ha replicato a quelle dichiarazioni attraverso Vanity Fair. Secondo Giulia infierire su Ciacci ora sarebbe come sparare sulla croce rossa: “Sono una persona che perdona. Andare contro Giovanni adesso sarebbe davvero sparare sulla croce rossa“, dichiara Salemi. E aggiunge: “Sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta, no?”. La giovane influencer ha voluto dire la sua anche circa l’abbandono della casa da parte di Bellavia: “Ho pianto tutto il tempo. Il sistema è fatto di leoni: più sei stron*o e più hai successo. Voglio dimostrare che anche i più fragili possono farcela, anche se è una caratteristica che rende più attaccabili ed esposti. Dobbiamo proteggerci per far sì che il mondo non ci butti giù e non ci faccia del male”. Salemi ha raccontato anche di aver chiamato Marco una volta uscito: “È meglio vivere pochi giorni che lascino il segno che un percorso intero che non porta a niente. Per questo credo che Marco abbia fatto centro. Aveva bisogno di qualcuno che lo abbracciasse come hanno fatto Antonella, Luca e George. L’ho sentito, ci tenevo a dargli il mio supporto. Sono contenta perché l’ho sentito bene”. Giulia però ha deciso di condannare anche il mondo web: “Non penso che sia giusto quello che è accaduto sui social: le persone coinvolte – chi più, chi meno – hanno chiesto scusa e si sono pentite, quindi non è giusto che il web faccia con loro quello che queste persone hanno fatto all’interno della Casa. È un cane che si morde la coda. È giusto perdonare, le gogne mediatiche fanno male”. Salemi è stata protagonista di un toccante monologo a “Le iene” in solidarietà delle donne iraniane dopo la morte della 22enne Mahsa Amini.