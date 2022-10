“Alla Camera dei deputati non è successo niente di grave, abbiamo fatto scheda bianca perché il centrodestra non ha autonomia per le regole di Montecitorio. Stimo Ignazio La Russa, ma non posso non sottolineare che Forza Italia non ha partecipato al voto perché ci sono disagi politici aperti. Ronzulli? Non bisogna fare particolarismi ed è sbagliato porre veti ad personam. Domani avremo un Presidente della camera e sono certo che in poco tempo avremo un Governo di centrodestra serio e autorevole” commenta il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo.